“Luce diffusa”, l’arte di Ramero a sostegno di LVIA in mostra a Cuneo

Dal 20 al 29 novembre, presso la Biblioteca civica di Cuneo – Sala Palazzo Audifreddi (via Cacciatori delle Alpi, 9), il pittore Pier Francesco Ramero dedica la mostra “Luce diffusa” al progetto agricolo di LVIA in Etiopia.
Attraverso un’offerta libera, i visitatori potranno ricevere un’opera del pittore: il ricavato sarà destinato al sostegno delle attività che LVIA porta avanti nella regione di Arsi, dove l’associazione collabora con famiglie contadine per sviluppare impianti irrigui alimentati a energia solare e promuovere un’agricoltura sostenibile tutto l’anno.
L’inaugurazione è prevista per giovedì 20 novembre alle ore 17.00. La mostra sarà visitabile fino a sabato 29 novembre negli orari di apertura della biblioteca.
Per ulteriori informazioni: raccoltafondi@lvia.it – 0171 696975 – 351 7851972