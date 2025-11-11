Mielerie Aperte, domenica 16 novembre alla scoperta del mondo delle api

Dopo il successo della prima giornata del 18 maggio, torna domenica 16 novembre l’appuntamento con Mielerie Aperte®, il progetto nazionale promosso da UNAAPI - Unione Nazionale di Associazioni di Apicoltori Italiani, cofinanziato dall’Unione Europea e dal MASAF - Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Per la seconda volta nell’anno, le aziende apistiche aderenti in tutta Italia apriranno le loro porte per far conoscere da vicino i mieli e i prodotti dell’alveare, offrendo a grandi e piccoli un’esperienza immersiva fatta di incontri, laboratori, degustazioni e scoperte sensoriali.

Nelle Mielerie i visitatori potranno scoprire i segreti della produzione del miele e delle diverse fasi di lavorazione; degustare mieli monoflora e multiflora, insieme a polline, pappa reale, propoli e cera d’api; partecipare, in alcune Mielerie, a laboratori e attività didattiche pensate per tutte le età; conoscere l’importanza delle api per l’ambiente e per la biodiversità.

Mielerie Aperte® è un progetto che unisce circa 190 aziende apistiche in 17 regioni italiane, con il supporto di 19 associazioni locali. Nel 2024 l’iniziativa ha accolto circa 8.000 visitatori, confermandosi come un momento di incontro e di educazione al consumo consapevole, con lo spirito che anima l’iniziativa: Unione fa la forza.



Per scoprire quali Mielerie apriranno le porte il 16 novembre e organizzare la propria visita, basta consultare la mappa aggiornata sul sito ufficiale: www.mielerieaperte.it/mappa .

UNAAPI (Unione Nazionale delle Associazioni Apicoltori Italiani) è l'associazione di riferimento per gli apicoltori italiani, impegnata nella tutela e promozione dell'apicoltura e della biodiversità.

Fondata per rappresentare gli interessi degli apicoltori a livello nazionale, UNAAPI offre supporto tecnico, scientifico e normativo, promuovendo pratiche apistiche sostenibili e la qualità dei prodotti derivati dall’alveare.