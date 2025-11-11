Lo spettacolo "Quand che ‘l cervel va a rabel” apre la stagione del teatro dialettale al Magda Olivero di Saluzzo

Inizia sabato 15 novembre alle 21 la stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero, con lo spettacolo “Quand che ‘l cervel va a rabel”, una commedia brillante in due atti di teatro piemontese di Tremagi, portata in scena dalla compagnia teatrale “I sensa libret” di Boves.

In casa Balocchi c’è molta frenesia perché in mattinata si celebrerà il matrimonio della figlia Cristina e tutti cercano di prepararsi al meglio per questo avvenimento. Il signor Balocchi è contitolare di un avviatissimo atelier, cui si dedica anima e corpo, e anche in questo giorno non riesce a dimenticare il suo lavoro. Purtroppo, però, quel giorno gli capitano alcune sventure che lo portano a vivere momenti legati alla realtà e a imbattersi involontariamente in situazioni molto surreali, nelle quali cerca inutilmente di coinvolgere tutto il parentado.

Si tratta di una commedia che, con il suo susseguirsi di incomprensioni, apprensioni e momenti ricchi di sarcasmo, è piena di suspence e di comicità.

Saliranno sul palcoscenico Osvaldo Giraudo, Gianna Dragone, Donatella Rosso, Ezio Dalmasso, Rina Dessì, Valentina Pellegrino, Valerio Giordano, Adriano Giordano e Marco Cavallo, con la regia di Tino Peirone e Caterina Pellegrino.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854 .