Sete di potere e ambizione: Montanari porta Riccardo III a Cuneo

Sete di potere, violenza repressa, ambizione sfrenata. Sono questi i temi al centro di "Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III", lo spettacolo scritto e diretto da Gabriel Calderón, pluripremiato drammaturgo e regista uruguaiano, che approda mercoledì 19 novembre al Teatro Toselli di Cuneo per la prima regionale. Sipario alle ore 21.

Sul palco Francesco Montanari interpreta un monologo che rappresenta un'originale "variazione sul tema" dell'opera shakespeariana, in cui i confini tra epoche e identità si fanno labili sullo sfondo di una stessa, inquietante realtà.

Da vent'anni impegnato sui palcoscenici di tutto il mondo, Calderón svela in questo lavoro i pericoli del teatro stesso, luogo di passioni violente non sempre soltanto simulate, affidando proprio a Montanari il compito di dare voce e corpo al protagonista.

Lo spettacolo, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa in collaborazione con Carnezzeria, vede le scene firmate da Paolo Di Benedetto, i costumi di Gianluca Sbicca e le luci di Manuel Frenda. La traduzione è di Teresa Vila.

BIGLIETTI

Tutte le informazioni su costi e modalità di acquisto sono disponibili alla pagina: https://www.cuneocultura.it/teatri/teatro-toselli/biglietti-e-abbonamenti/

I biglietti sono acquistabili:

- on line al link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx ;

- alla biglietteria del teatro (via teatro Toselli 9) i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 16 [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

INFO

Tel. 0171.444812/818 (dal lunedì al venerdì, al mattino) | e-mail spettacoli@comune.cuneo.it

Per vedere il calendario completo della stagione: https://www.cuneocultura.it/teatri/teatro-toselli/programmazione/

