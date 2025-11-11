Sipario Aperto: risate e solidarietà con “Quello Bonanima” a San Michele Mondovì

Terzo appuntamento della rassegna autunnale “Sipario Aperto”, promossa dall’Associazione di Promozione Teatrale Athena. Ospiti al Piter Pecchenino, la “Compagnia dell’Allegria” con un testo di Ugo Palmerini per la regia di Giuseppe Vanni.
In “Quello Bonanima”, Giuseppe e la moglie Paola Miragoli intrattengono il pubblico con una pièce divertente, coadiuvati da un gruppo di giovanissimi attori: Paolo Monge, Sara Bertini, Federica Viara, Igor Santoro, Sebastian Romaniuc, Ambra Isoardi e Monica Vivalda.
Pubblico delle grandi occasioni, serata divertente con finalità solidali a favore del Rifugio 281 che, come bene spiegato da una rappresentate dell’Associazione Gea, prende il nome dalla legge del 1991 che di fatto, vietando la soppressione dei randagi non riscattati entro dieci giorni, dà il via alla nascita dei canili. Gea, come la dea madre, della vitalità femminile e del prendersi cura, dal 2020 ottiene in gestione un vecchio canile prigione con l’obiettivo di trasformarlo in un luogo polifunzionale al servizio dei cani e della cittadinanza.
Uno spazio da frequentare, da vivere, in cui migliorare la propria relazione sia con il mondo canino che umano. Prossimi appuntamenti, sabato 22 novembre, con la Compagnia Teatrale Fubinense (AL), che presenterà “Quattro divorzi ed un matrimonio”. Venerdì 28 novembre, in occasione della celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne, primo incontro extra rassegna con “Gabie”, di Eloisa Giacosa e Stefania Giubergia. Evento patrocinato dal Comune di San Michele, ed intero incasso destinato allo “Sportello Antiviolenza”.