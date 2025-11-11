Tartufo e note: torna CLASSICA con l'Alba Music Festival

Tornano le domeniche mattina in musica ad Alba. Fino al 30 novembre, la Chiesa di San Giuseppe ospita la 14ª edizione di CLASSICA, la rassegna di concerti dell'Alba Music Festival con direzione artistica di Giuseppe Nova, che accompagna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba con un programma dedicato agli amanti della musica classica.

[Lee Bonghwan]

Il prossimo appuntamento, domenica 16 novembre alle ore 11, presenta un trio inedito di artisti coreani: Bonghwan Lee al flauto, Cheolwoong Lee al trombone ed E-Hyun Hüttermann al pianoforte. Accomunati da una formazione nelle università coreane e una specializzazione europea (E-Hyun Hüttermann è ora residente in Germania), i tre musicisti sono attivi sia in Europa che in Asia con una prestigiosa carriera concertistica e didattica.

[Hüttermann E-Hyun]

Il programma dal titolo "Caleidoscopio" propone un percorso originale attraverso la musica occidentale, con capolavori del passato come il celebre Trio op.1 di Ludwig van Beethoven, brani contemporanei di Bulla, Verhelst, Ewazen e Lee, oltre a famose trascrizioni.

[Lee Cheolwoong]

Domenica 23 novembre sarà la volta del pianista Luigi Fracasso con "Sogni e visioni", un recital dedicato a Beethoven, Schumann e Chopin.

La rassegna si concluderà domenica 30 novembre con "Tra luci e ombre", concerto che vedrà protagonisti Giovanni Picciati al clarinetto e Claudio Piastra alla chitarra, con musiche di Boutrois, Bellafronte, Nin, Morricone e Piazzolla.

L'ingresso singolo costa 15 euro, acquistabile online con prevendita e posto riservato o alla biglietteria il giorno stesso in caso di disponibilità. L'abbonamento per tutti i concerti è di 30 euro (18 euro per gli Amici di Alba Music Festival). Ingresso gratuito per i minori di 10 anni.