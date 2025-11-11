Maltrattamenti e sequestro preventivo alla cooperativa “Per Mano” di Cuneo: l’interpellanza del consigliere Ugo Sturlese

Il consigliere comunale e capogruppo dei Beni Comuni, Ugo Sturlese, ha presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio comunale di Cuneo, Marco Vernetti, per chiedere un intervento urgente sulla vicenda della cooperativa sociale “Per Mano”, recentemente oggetto di un’indagine della Procura di Cuneo che ha portato al sequestro preventivo di quattro strutture e all’arresto di diversi dirigenti e operatori per maltrattamenti su ospiti con gravi disabilità psichiche e disturbi dello spettro autistico.

Nell’interpellanza Sturlese richiama un precedente episodio denunciato nel 2022 riguardante comportamenti opachi da parte di tre amministratori di un’altra cooperativa, la “Valentina”, definendo insufficiente l’attuale modello gestionale a contratto con le cooperative che, secondo lui, lascia margini per gravi abusi nella “cura” degli ospiti più vulnerabili. Critica la mancanza di controlli efficaci da parte del Consorzio socio-assistenziale e invita la Sindaca Manassero, anche in qualità di rappresentante nel CSAC, a riferire al Consiglio comunale sulle azioni intraprese per prevenire tali situazioni.

L’interpellanza sottolinea come i recenti fatti abbiano portato all’allontanamento degli ospiti dalle strutture sequestrate, ma evidenzia anche che le segnalazioni alla Procura non sembrano derivare dalle attività di vigilanza previste, con la Sindaca che ha ammesso di aver appreso la vicenda solo attraverso i media. Viene lanciato l’allarme su un possibile fenomeno più ampio che potrebbe interessare altri istituti di assistenza, con evidenti rischi di trasformare un sistema di welfare avanzato in una “società dello scarto”.

Infine Sturlese interpella direttamente la Sindaca, chiedendo se condivida queste preoccupazioni e in che modo intenda portare il tema al centro del dibattito politico cittadino, verificando le modalità di controllo sugli enti contrattualizzati e valutando l’adeguatezza della delega ad agenzie private nella gestione delle situazioni più delicate di fragilità sociale e sanitaria.