La Pediatria di Savigliano protagonista al Congresso Nazionale SIMEUP

Dal 6 all’8 novembre si è svolto a Catanzaro l’annuale Congresso Nazionale SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), un importante appuntamento di aggiornamento e confronto sulle tematiche dell’emergenza pediatrica.

Alla manifestazione ha preso parte un piccolo gruppo di medici e infermieri della Struttura complessa Pediatria di Savigliano e del Consultorio dell’Asl CN1, che hanno presentato quattro poster scientifici riguardanti le attività innovative promosse sul territorio in ambito pediatrico. In particolare, i lavori hanno illustrato le esperienze maturate nei programmi di simulazione pediatrica ad alta fedeltà, strumento sempre più rilevante per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario, e il coinvolgimento attivo dei pediatri nel Trauma Team del DEA, un modello operativo che valorizza la multidisciplinarietà nella gestione dei piccoli pazienti politraumatizzati.

La partecipazione al congresso ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e di condivisione delle buone pratiche sviluppate nell’ambito aziendale, confermando l’impegno costante dell’ASL nell’aggiornamento scientifico e nella promozione della qualità e sicurezza delle cure pediatriche in emergenza.