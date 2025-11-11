Studenti dell’Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì guide turistiche d’eccezione

Sabato 8 novembre alcune studentesse dell’Istituto superiore “Giolitti Bellisario” di Mondovì hanno accompagnato, nel ruolo di guide turistiche, un nutrito gruppo di giovani, provenienti da Sami (Cefalonia), Brignoles (Francia) e Renče-Vogrsko (Slovenia), in visita tra le bellezze del rione Piazza, l’elegante salotto che domina la città dall’alto.

Esprimendosi in lingua francese e inglese le guide d’eccezione hanno illustrato i principali monumenti e curiosità della città.

«I visitatori, accompagnati dai propri sindaci – raccontano le studentesse – hanno apprezzato l’impianto medievale del rione con i suoi splendidi palazzi e chiese. Molto gradita la visita ai giardini del Belvedere e il parco del tempo con la salita alla torre da dove si è potuto ammirare le vallate, le montagne circostanti e le Langhe».

L’iniziativa si è concretizzata grazie al progetto europeo “E.N.C.O.R.E.” (di cui la città di Mondovì è capofila), nell’ambito del programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights ans Values: il gemellaggio tra le città è volto a favorire lo scambio di iniziative e buone pratiche di tipo sociale, culturale e turistico.