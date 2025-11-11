BASKET / Gerbaldo Savigliano espugna Torino: vittoria da 10 punti sul CUS

Una vittoria era ciò che serviva per morale e soprattutto classifica alla DR2. Le due sconfitte contro Nichelino e Condove sono state tutt’altro che indolori e la trasferta di Torino contro il CUS si presenta insidiosa: la squadra avversaria è una U19 in sostanza, quindi ritmo alto e tanto tiro da tre saranno clienti fissi di serata per i ragazzi di Stefano Abrate.

Tuttavia sono le Pantere ad avere un inizio bruciante ed a punire da 3, specie con Mellano e Giordano, contropiedi e difesa aggressiva i casalinghi: 16-4 dopo i primi 5 minuti a cui però fa seguito il rientro di CUS. Secondo quarto equilibrato ma CUS rientra bene in campo e punisce Savigliano con la già citata peculiarità del tiro da 3 punti, andando sopra anche di 7 lunghezze. Dopo il timeout di Abrate a spronare i suoi, Savigliano reagisce con una rinnovata intensità difensiva, un attacco produttivo a cui si iscrive bene anche Eula (tutti ed 11 i suoi punti arrivano nella seconda metà di gara) ed una partita capolavoro di Maero su entrambe le metà campo. Offensivamente le sue scorribande saranno il peggior incubo dei padroni di casa. Savigliano continua a martellare sia in difesa che in attacco e CUS è meno precisa nelle conclusioni e gestioni. In un momento topico, una tripla di Giordano a poco più di 2 minuti dalla fine consegna il +10 che poi si manterrà sostanzialmente fino alla sirena finale.

«Sono contento per i ragazzi che hanno saputo trovare il modo di reagire emotivamente e tecnicamente al momento di difficoltà, quando il CUS sembrava aver preso il controllo del match», la chiusura di coach Abrate.

Ora per dare continuità positiva, testa al match casalingo di domenica contro Montatese alle ore 18, Palaferrua di Savigliano.

CUS TORINO 74 – GERBALDO SAVIGLIANO 84

16-20, 25-23, 21-20, 12-21

Savigliano: Cordasco, Dimaria, Eandi, Giordano 11, Maero 28, eula 10, Mellano 20, Giraudo 6, Cardone, Rivoira 3, Marchetti 2. All.: Abrate