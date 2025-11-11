BASKET / Le Pantere fanno 93 e puntano la vetta: Vado travolta

Dopo una serie di sfide ad alta intensità, vinte grazie alla capacità di emergere nei momenti decisivi, la Cogal supera in scioltezza Azimut Vado, formazione ligure che poco ha potuto contro una squadra padrone di casa cinica e vogliosa di imporsi sin dai primi minuti di partita.

«Una partita mai in discussione: ci eravamo detti di provare a fare una partita simile e ci siamo riusciti quindi molto bene – le parole di coach Giuseppe Siclari – Loro all’inizio sono rimasti a contatto provando a sfruttare il contropiede e il gioco in post basso ma poi noi siamo riusciti a scappare. Nel terzo quarto, appena rientrati in campo, abbiamo messo a referto il parziale decisivo e abbiamo definitivamente ammazzato la partita. Dopo è stata pura gestione. Ora ci aspetta una settimana importante di lavoro che ci porterà alla partita contro Cus a Torino».

Dopo i primi cinque minuti di sostanziale equilibrio le Pantere hanno già preso il largo prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi sul 45-28, dopodiché lo sprint decisivo ha portato a referto un parziale di 26-6 nel terzo periodo che ha visto i biancorossi accumulare fino a 43 punti di vantaggio.

Come anticipato da coach Siclari il prossimo appuntamento sarà il big match contro la capolista ancora imbattuta Cus Torino e, in caso di vittoria, le Pantere aggancerebbero gli stessi padroni di casa in vetta. L’appuntamento è per sabato 15 novembre, ore 20.45, al PalaCus.

COGAL SAVIGLIANO 93 – AZIMUT VADO 60

28-17, 17-11, 26-6, 22-26

Savigliano: Romerio 15, Bonatti 15, Origlia, Agbogan 8, Abrate 13, Pulina 10, Inglese 11, Giorsino, Amateis 7, Molinario 3, Gioda 11. All.: Siclari