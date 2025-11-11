BASKET / Savigliano parte forte: 24 punti alle Bees di Sommariva

Inizia come meglio non poteva la stagione dei ragazzi di coach Spinella nel campionato di Open Csi, con un rotondo successo ottenuto sul campo di casa del PalaMarenco contro le Sommariva Bosco Bees. Le Pantere ci mettono poco a prendere le misure con la nuova avventura e già nel primo quarto scaldano i motori. Dal secondo periodo in poi cresce l’intensità dal lato biancorosso del campo e, complice una maggiore freschezza dei padroni di casa, il divario tra le due squadre si dilata fino ad avvicinarsi alle 20 lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi. Tornati in campo i saviglianesi gestiscono al meglio il risultato rispedendo al mittente ogni tentativo di rimonta avversario.

«Tutti i ragazzi hanno dato il loro contributo alla causa e abbiamo saputo rimanere sempre compatti non lasciandoci mai scappare la partita. Sono molto contento di come sia andata», le parole di coach Spinella.

Venerdì 21 novembre sarà già ora di derby: l’appuntamento è al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore, ore 21.15, per la sfida ai Caymans.

SAVIMACOS SAVIGLIANO 72 – SOMMARIVA BOSCO BEES 48

Savigliano: Alladio 10, Allemandi 4, Ambrosino 4, Bergese 1, Dimaria 12, Gallino 5, Giordanengo 12, Introini 12, Lovera 2, Pautassi 8, Tagliano, Tounkara 2. All.: Spinella, Damiano