Grande successo per il "Trofeo Nello Streri" tra scherma e sorrisi

Tra affondi di scherma e tanti sorrisi si è svolta oggi, martedì 11 novembre, la 5ª edizione del "Trofeo Nello Streri", manifestazione schermistica riservata ad atleti con disabilità intellettiva. Gli incontri si sono tenuti presso la Sala Scherma Club di Cuneo intitolata a Giuseppe Streri, papà dell'ex assessore comunale alla Cultura scomparso nel 2016 a cui è invece dedicato il torneo.

Vi hanno preso parte, come sempre, il Circolo Schermistico Cuneo e la Comense Scherma, realtà che collaborano con associazioni quali Amico Sport, Le Nuvole ed Il Gabbiano. Presenti anche la vedova Streri, Cristiana Del Prete, madrina dell'evento, l'assessore allo Sport della città di Cuneo Valter Fantino, il presidente del Circolo Schermistico di Cuneo Beppe Lauria e Mauro Bernardi, Consiglio di Amministrazione Fondazione CRC.

Dopo il momento conviviale del pranzo l'evento ha preso avvio alle 17 con le sfide in palestra, che hanno visto i ragazzi impegnati in diversi incontri per decretare i semi-finalisti, tutti e tre di Cuneo, che si sono poi sfidati per il titolo del vincitore.

La serata si è conclusa con un altro momento di condivisione e amicizia: una cena tutti insieme, senza distinzioni tra vincitori e vinti.

LE INTERVISTE:

"Questo sodalizio, che ormai dura cinque anni, con la città di Como e con ragazzi assolutamente straordinari è ormai diventato un fatto concreto, un fatto che si ripete negli anni, un fatto che probabilmente verrà allargato anche ad altre realtà e altre città", ha commentato il presidente del Circolo Schermistico Cuneo Beppe Lauria. "Penso che sia un momento altissimo di sport, di condivisione, di amicizia, di fratellanza e di tanti valori difficili da riscoprire fuori da questo contesto".

"È una giornata molto importante quella di oggi, si ricorda un grande della storia politica e amministrativa di Cuneo che è Nello Streri: viene ricordato con questi grandi atleti perché questi ragazzi oggi qui sono davvero protagonisti e danno un esempio di impegno e di volontà e di gioia infinito. Non è necessario essere sempre campioni ma è importante esserci e vivere felicemente un'esperienza sportiva e penso che oggi questo viene offerto a loro e a tutti noi", ha spiegato l'assessore allo Sport Valter Fantino.

Un'occasione di sport e festa che unisce alternativamente Cuneo e Como da cinque anni, ospiti del Trofeo.