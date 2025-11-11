VOLLEY / Centallo Under 18: : finalmente la prima vittoria

Lunedì 10 novembre si è conclusa, al palazzetto di Dogliani, la quarta giornata di campionato Under 18 per la squadra del Centallo Volley, che dopo settimane di sofferenza è finalmente riuscita a trovare la prima vittoria, in casa delle avversarie.

Durante il primo parziale si è vista fin da subito la grinta delle centallesi, tanto che il set è stato quasi a senso unico in loro favore, chiuso sul punteggio di 13-25.

Dal secondo set in avanti, un po’ di calo di concentrazione e una squadra avversaria che ha dimostrato di avere grandi capacità hanno portato a una partita punto a punto, con momenti di vantaggio e di svantaggio, fino ad arrivare a perdere il terzo parziale.

Dopo la sconfitta, le centallesi sono tornate in campo con la stessa grinta del primo set e sono riuscite a portare a casa la vittoria del set e della partita.

“Quando cala la concentrazione si concedono punti facili e, in un girone come questo, non possiamo permettercelo. Finalmente i 3 punti tanto sperati sono arrivati. Ora ci aspettano sfide molto impegnative, ma se giocheremo con la stessa lucidità mostrata la scorsa settimana contro Mondovì, sono sicura che potremo vedere una bella pallavolo.”

Prossimo appuntamento per l’Under 18 del Centallo Volley: domenica 16 novembre, in casa, contro Cervere, una squadra che già conosciamo dai tornei di inizio anno.





Parziali: 13-25; 20-25; 25-23; 19-25





ROSTER

PALLEGGIATORI: Rachele Ricci, Marta Garello

BANDE: Carola Ariaudo, Angelica Craba, Martina Mattalia

OPPOSTI:Dalila Migliore, Lucia Ferrero, Vittoria Beltramo

CENTRALI: Vittoria Rulfi, Beatrice Isoardi, Federica Isaia

LIBERO: Rachele Mattalia

1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo

2^ allenatrice: Ilaria Cravero