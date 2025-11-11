 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 11 novembre 2025, 09:34

Gli Houthi sospendono gli attacchi contro Israele e le navi nel Mar Rosso

Gli Houthi sospendono gli attacchi contro Israele e le navi nel Mar Rosso

(Adnkronos) - Gli Houthi yemeniti hanno annunciato in un messaggio ad Hamas di aver sospeso i propri attacchi contro Israele e contro le navi nel Mar Rosso, alla luce del cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, in una lettera indirizzata alle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato di Hamas, i ribelli sciiti filoiraniani hanno scritto: "Seguiamo da vicino gli sviluppi. Dichiariamo che, qualora il nemico riprendesse la propria aggressione su Gaza, torneremo alle nostre attività militari nel cuore dell’entità sionista e reimporremo il blocco alla navigazione israeliana nel Mar Rosso e nel Mar Arabico". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium