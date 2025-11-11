Alberto Giuliani, Matteo Battocchio e Ivan Zaytsev protagonisti stasera a “Time Out SuperLega”

La grande pallavolo torna protagonista con una nuova puntata di “Time Out SuperLega”, il format televisivo di More News dedicato al campionato di Serie A1 maschile.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21, in diretta sulle home page di Targatocn, La Voce di Alba e Volleyball.it, oltre che sui canali social e YouTube delle testate e su Dix Tv.

La trasmissione sarà come sempre condotta da Cesare Mandrile, con i collegamenti di Luca Muzzioli da Modena e Massimo De Marzi da Torino. In studio a Cuneo ospiti Matteo Battocchio, allenatore della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, e Roberto “Ruggine” Sammarco, storico tifoso dei Blu Brothers.

Ampio spazio verrà dedicato al match Cuneo–Trento, con le interviste al capitano Domenico Cavaccini, al centrale Lorenzo Codarin e al capitano trentino Alessandro Michieletto.

Da Modena interverrà Alberto Giuliani, tecnico degli emiliani ed ex allenatore di Cuneo, per commentare l’avvio di stagione e i temi caldi del campionato. Nel corso della puntata anche un servizio realizzato con Ivan Zaytsev, tornato al centro dell’attenzione nel panorama della SuperLega dopo l'approdo a Cuneo tre mesi orsono.

Non mancheranno i focus sugli altri incontri: Lube Civitanova–Rana Verona, con interviste a Beppe Cormio, Giampaolo Medei, Fabio Soli e Rok Mozic, e Gas Sales Bluenergy Piacenza–Sir Susa Scai Perugia, con i contributi di coach Angelo Lorenzetti e Bryan Argilagos.

A completare la serata, le rubriche “Up & Down” di Massimo De Marzi e “Il Pagellone” di Luca Muzzioli, tra curiosità, voti e analisi della giornata di SuperLega.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del volley italiano.