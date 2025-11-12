Alba si colora di giallo per il Campagna Amica Day: il Made in Cuneo protagonista nel weekend

Alba si prepara a vivere un weekend nel segno dell’eccellenza agroalimentare italiana: torna l’atteso appuntamento con il Campagna Amica Day, la grande fiera del Made in Cuneo firmata Coldiretti Cuneo, giunta quest’anno alla 11ª edizione.

Sabato 15 novembre, dalle 16.30 alle 20.00, e domenica 16 novembre, dalle 10 alle 19.30, la centralissima piazza Risorgimento, ai piedi del Duomo, si tingerà di giallo per accogliere oltre 30 aziende agricole di Campagna Amica, pronte a far scoprire al pubblico il meglio della produzione contadina del Piemonte. Non mancherà un ricco paniere di prodotti provenienti da tutta Italia, per un viaggio del gusto che unisce tradizione, sostenibilità e qualità.

Sotto i gazebo gialli sarà possibile degustare e acquistare vini d’eccellenza, salumi artigianali, miele bio, Castelmagno DOP, Aglio di Caraglio, Nocciola Piemonte IGP, farine per polenta, riso, zafferano, olio ligure e siciliano, Fontina DOP e tante altre specialità frutto del lavoro, della qualità e della passione degli agricoltori italiani.

“Il Campagna Amica Day è una vetrina straordinaria per i nostri produttori e un’occasione di incontro con cittadini e turisti che desiderano conoscere e gustare le eccellenze del nostro territorio. È un evento che racconta il valore dell’agricoltura di prossimità e della spesa consapevole, a vantaggio dell’ambiente e dell’economia locale”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Siamo orgogliosi di tornare anche quest’anno nel cuore di Alba, durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, per raccontare ai visitatori i sapori autentici del nostro territorio e il lavoro quotidiano dei produttori di Campagna Amica, che fanno della qualità, della sostenibilità e del legame con la terra la loro cifra distintiva”, aggiunge Cesare Gilli, Segretario di Zona Coldiretti Alba.