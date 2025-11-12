ATLETICA / Laura Restagno terza alla “Gran Carrera del Mediterraneo”

Domenica 9 novembre si è corsa sulla Costa Bianca da Alicante a Santa Pola la “Gran Carrera del Mediterraneo”, una mezza maratona sulla litoranea che unisce le due città della Comunità Valenciana.

Grandissima prova di Laura Restagno che ha chiuso i 21,097 km con il tempo di 1h22'29" facendo salire l'Italia sul terzo gradino del podio. La vittoria è andata all'atleta del Burundi Odile Nintije in 1h13'58", mentre il secondo posto è finlandese con Jaana Strandvall in 1h21'23".

Soddisfatta la portacolori dell’Atletica Mondovì che al termine della gara ha commentato: “Il calore della gente al traguardo e il tifo sulle salite è stato indimenticabile. Sicuramente dopo il risultato di oggi con caldo, vento, il dislivello e dopo il 36’20” sui 10 km non avrei potuto chiedere di più in questa stagione. Fortunatamente questo sport incredibile restituisce tutto”.