A Piasco un laboratorio per insegnare ai giovani a gestire l’ansia

Un percorso di consapevolezza e crescita dedicato ai più giovani. Nei giorni scorsi, i ragazzi del nostro Comune hanno preso parte a un laboratorio sulla gestione dell’ansia, un’esperienza guidata da psicologhe esperte che, attraverso attività pratiche e momenti di confronto, ha offerto strumenti concreti per comprendere e affrontare le proprie emozioni.

All’iniziativa hanno partecipato anche i consiglieri comunali Marco Fina e Morena Chiavassa, che hanno seguito con interesse tutte le fasi del progetto.

“L’Amministrazione comunale – afferma la sindaca Stefania Dalmasso - sottolinea l’importanza di proposte come questa, pensate per sostenere le ragazze e i ragazzi nel loro percorso di crescita personale e relazionale, promuovendo una cultura del benessere psicologico e della cura di sé”.



