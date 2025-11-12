Alba ha ricordato le vittime della strage di Nassiriya nel 22° anniversario

Come ogni 12 novembre, anche quest’anno l’amministrazione comunale di Alba ha voluto commemorare le vittime della strage di Nassiriya sul ponte albese a loro dedicato.

Gli attentati di Nassiriya furono una serie di attacchi avvenuti dal 2003 al 2006 durante la guerra in Iraq nella città di Nassiriya contro le forze armate italiane partecipanti alla missione militare denominata "Operazione Antica Babilonia", il più grave dei quali fu la strage del 12 novembre 2003 che provocò 28 morti di cui 19 italiani, tra carabinieri, militari e civili.

Il sindaco Alberto Gatto, in presenza dei Carabinieri della Compagnia di Alba, con l’assessora Lucia Vignolo, i consiglieri Domenico Boeri e Luciano Giri, il presidente del Centro culturale San Giuseppe Roberto Cerrato, ha apposto una corona di alloro sul ponte realizzato nel 1982 e, dopo l’attentato, intitolato alla memoria delle vittime.

Il sindaco Alberto Gatto: “Ricordare la strage di Nassiriya significa onorare il sacrificio di chi ha servito il nostro Paese con coraggio e dedizione. Un esempio di valore, senso del dovere e impegno per la pace. Come comunità, continuiamo a stringerci nel ricordo e nella riconoscenza verso tutte le vittime di quella tragica giornata. Ancora di più oggi in cui il nostro mondo è teatro di diverse guerre e come Amministrazione comunale vogliamo essere promotori di pace anche attraverso la memoria”.