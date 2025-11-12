Alba: pubblicate le graduatorie provvisorie su assegnazione alloggi edilizia sociale e minialloggi per anziani

Sul sito del Comune di Alba sono disponibili le graduatorie provvisorie relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e minialloggi per anziani rese note dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud.

Si trovano al seguente link: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/bando-case-popolari-2025-comune-di-alba

Dal 18 febbraio al 18 aprile è stato possibile presentare domanda per il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e minialloggi per anziani.

In ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy, i dati personali sono sostituiti con il numero di protocollo della domanda di partecipazione al bando.

Dal 12 novembre e fino al 12 dicembre gli interessati potranno presentare opposizione a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla commissione Assegnazione Alloggi c/o Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede di Cuneo, Via Santa Croce n. 11 - 12100 Cuneo, apponendovi una marca da bollo da € 16,00. Si precisa inoltre che non sono valutabili dichiarazioni e documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

- l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba, Via G. Govone n. 11, ai seguenti recapiti: 0173 292247/0173 292345 - servizi.sociali@comune.alba.cn.it

- l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede di Cuneo, Via Santa Croce n. 11, ai seguenti recapiti: 0171 440511 - utenza.cuneo@atcpiemontesud.it







