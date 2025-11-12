Casa della Salute di Busca ospita l'incontro sul Parkinson con specialisti di Mondovì

I Volontari dell'Annunziata proseguono il loro impegno nella promozione della salute e del benessere comunitario con il secondo appuntamento del ciclo "Gli incontri della salute", dedicato questa volta al morbo di Parkinson. L'evento si terrà mercoledì 19 novembre alle ore 18.00 presso il Salone della Casa della Salute - Spazio Anziani di Piazza Santa Maria a Busca.

L'incontro rappresenta un'importante occasione formativa e informativa per comprendere meglio una patologia che colpisce migliaia di persone e le loro famiglie. Il programma prevede un approccio multidisciplinare alla malattia, affrontando non solo gli aspetti clinici e neurologici, ma anche le strategie riabilitative e di supporto che possono migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti.

A guidare la serata saranno professioniste di comprovata esperienza nel trattamento del Parkinson. La dottoressa Elona Brahimi, neurologa del Presidio Ospedaliero di Mondovì, approfondirà gli aspetti clinici e l'evoluzione della patologia, mentre la dottoressa Claudia Burlato, fisiatra dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, illustrerà le strategie riabilitative più efficaci. Il quadro degli interventi sarà completato dalla presenza della dottoressa Giulia Garelli, fisioterapista, che fornirà indicazioni pratiche sugli esercizi e le tecniche di supporto motorio.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione dell'Associazione La Parkimaca, che porterà la testimonianza diretta di chi vive quotidianamente con la malattia e dei familiari che li assistono. Un momento di confronto prezioso per comprendere non solo gli aspetti medici, ma anche l'impatto emotivo e sociale del Parkinson sulla vita delle persone.

L'iniziativa si rivolge a un pubblico ampio: dai pazienti ai familiari, dai caregiver ai cittadini interessati ad approfondire la conoscenza di questa patologia neurodegenerativa. L'obiettivo è fornire strumenti concreti per affrontare la malattia, promuovendo una rete di supporto territoriale e favorendo lo scambio di esperienze e informazioni.