Completati i lavori, riaprono gli uffici postali di Castelmagno e Pietraporzio

Gli uffici postali di Castelmagno e Pietraporzio hanno riaperto al pubblico in una veste rinnovata. Sono terminati nelle sedi di Piazza Caduti 1 e di Via Municipio 2, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione degli uffici con nuova pavimentazione, nuova illuminazione led a basso impatto energetico, realizzazione di nuove postazioni relazionali ribassate con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

(L'Ufficio postale di Pietraporzio)

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso gli uffici postali sono disponibili da oggi anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile.

L’ufficio postale di Castelmagno è aperto martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45, mentre Pietraporzio lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.



