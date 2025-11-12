Cuneo, chiusura temporanea pista ciclabile

Si comunica che, con ordinanza n. 1191 dell’11 novembre 2025, il Comune di Cuneo ha disposto la chiusura temporanea della pista ciclabile lungo la sponda destra del fiume Stura e dell’area delle “Basse di Stura” nei giorni 17 e 18 novembre, per consentire le riprese del film “7 Anniversari”, prodotto da Andromeda Film.
mercoledì 12 novembre
