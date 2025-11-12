 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 novembre 2025, 16:47

Cuneo, chiusura temporanea pista ciclabile

La disposizione del Comune per il 17-18 novembre per consentire le riprese del film “7 Anniversari”

Cuneo, chiusura temporanea pista ciclabile

Si comunica che, con ordinanza n. 1191 dell’11 novembre 2025, il Comune di Cuneo ha disposto la chiusura temporanea della pista ciclabile lungo la sponda destra del fiume Stura e dell’area delle “Basse di Stura” nei giorni 17 e 18 novembre, per consentire le riprese del film “7 Anniversari”, prodotto da Andromeda Film.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium