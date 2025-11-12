Gioia Ferrari mascotte di Shelton alle Atp Finals [VIDEO]

Torino – Ben Shelton ha perso la gara alle Atp finals contro Auger Aliassime mercoledì 12, ma Gioia Ferrari ha vinto la sua partita diventando la sua mascotte del campione americano.

Di fronte a 12.000 persone della Inalpi arena a Torino, Gioia Ferrari ha potuto accompagnare per mano il tennista americano Ben Shelton (come si vede nel video). Una emozionante giornata di sport che Gioia non dimenticherà: la giovane studentessa frequenta la quarta primaria nel plesso Damiano di San Rocco Castagnaretta, afferente l’Istituto comprensivo di Cuneo corso Soleri. L’opportunità di fare da “scorta” ai maestri del tennis è arrivata tramite l’Associazione Casa UGI, che sostiene le famiglie di bambini e ragazzi "in" e "off therapy" del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

GUARDA QUI IL VIDEO:

Venerdì 14 tornerà a Torino, a casa Ugi, per un’intervista con la Rai insieme ai suoi genitori Filippo, ingegnere ed Erika Rizzo professoressa alla secondaria di 1° grado di via Mazzini a Cuneo, che l’hanno sempre accompagnata (mentre la sorella maggiore Linda è rimasta diligentemente a scuola, alle medie di San Rocco Castagnaretta). Dopo la tensione delle prove, è arrivato l’ingresso in campo insieme al fuoriclasse americano del tennis mondiale. Gioia non è una tennista, ma ama gioca a volley e pratica la ginnastica acrobatica.