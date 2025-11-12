 / Attualità

Attualità | 12 novembre 2025, 11:43

La Regione dà il via libera per la seconda sezione della scuola dell’infanzia "Achille Scalvo” di Lesegno

Sarà attiva dal prossimo anno scolastico se si raggiungerà il numero adeguato di iscritti. Il sindaco Rizzo: "Una soddisfazione per l’intera comunità. L’attenzione verso la scuola è una delle priorità della nostra amministrazione"

Un momento della cerimonia di intitolazione della scuola ad Achille Sclavo

La scuola dell'Infanzia di Lesegno avrà due sezioni a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027. 

La Regione Piemonte ha infatti approvato, con una delibera di Giunta dello scorso 3 novembre, il provvedimento nell’ambito del nuovo Piano regionale di programmazione della rete scolastica.

Un'importante riconoscimento per il Comune di Lesegno e e una grande soddisfazione per l'amministrazione che, da anni, lavora in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Momigliano” di Ceva, diretto dalla prof.ssa Simona Dellepiane e con la Provincia di Cuneo per ottenere questo obiettivo che risponde in modo concreto alle necessità educative delle famiglie e dei più piccoli.

"Questo risultato rappresenta una conquista per l’intera comunità – commenta con soddisfazione il sindaco, Emanuele Rizzo. È il frutto di un lavoro di squadra, portato avanti con determinazione e collaborazione tra amministrazione, scuola e territorio. La possibilità di istituire una seconda sezione non è solo una risposta a un bisogno concreto, ma anche un segnale di fiducia nel futuro del nostro paese: significa credere nei bambini, nelle famiglie e nella qualità della formazione. Siamo consapevoli che il passo successivo sarà quello di verificare il numero delle iscrizioni, che ci auguriamo confermi la crescita e l’interesse delle famiglie per la nostra scuola dell’infanzia".

"L’attenzione verso la scuola è una delle priorità della nostra Amministrazione – aggiunge il sindaco Rizzo –. Garantire spazi e risorse adeguate ai più piccoli significa investire sul futuro di Lesegno, rafforzando il ruolo della scuola come centro educativo e sociale del paese".

L’ amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Regione Piemonte, al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, al consiglio provinciale, ai collaboratori e agli impiegati della Provincia di Cuneo che hanno contribuito a questo importante risultato, alla dirigente scolastica prof.ssa Simona Dellepiane, a tutto il personale educativo e alle famiglie per il sostegno e la fiducia dimostrata lungo tutto il percorso.

Arianna Pronestì

