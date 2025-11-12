La Regione dà il via libera per la seconda sezione della scuola dell’infanzia "Achille Scalvo” di Lesegno

La scuola dell'Infanzia di Lesegno avrà due sezioni a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027.

La Regione Piemonte ha infatti approvato, con una delibera di Giunta dello scorso 3 novembre, il provvedimento nell’ambito del nuovo Piano regionale di programmazione della rete scolastica.

Un'importante riconoscimento per il Comune di Lesegno e e una grande soddisfazione per l'amministrazione che, da anni, lavora in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Momigliano” di Ceva, diretto dalla prof.ssa Simona Dellepiane e con la Provincia di Cuneo per ottenere questo obiettivo che risponde in modo concreto alle necessità educative delle famiglie e dei più piccoli.

"Questo risultato rappresenta una conquista per l’intera comunità – commenta con soddisfazione il sindaco, Emanuele Rizzo –. È il frutto di un lavoro di squadra, portato avanti con determinazione e collaborazione tra amministrazione, scuola e territorio. La possibilità di istituire una seconda sezione non è solo una risposta a un bisogno concreto, ma anche un segnale di fiducia nel futuro del nostro paese: significa credere nei bambini, nelle famiglie e nella qualità della formazione. Siamo consapevoli che il passo successivo sarà quello di verificare il numero delle iscrizioni, che ci auguriamo confermi la crescita e l’interesse delle famiglie per la nostra scuola dell’infanzia".

"L’attenzione verso la scuola è una delle priorità della nostra Amministrazione – aggiunge il sindaco Rizzo –. Garantire spazi e risorse adeguate ai più piccoli significa investire sul futuro di Lesegno, rafforzando il ruolo della scuola come centro educativo e sociale del paese".

L’ amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Regione Piemonte, al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, al consiglio provinciale, ai collaboratori e agli impiegati della Provincia di Cuneo che hanno contribuito a questo importante risultato, alla dirigente scolastica prof.ssa Simona Dellepiane, a tutto il personale educativo e alle famiglie per il sostegno e la fiducia dimostrata lungo tutto il percorso.