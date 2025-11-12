Castagnole delle Lanze ospita la cerimonia del Premio Nazionale “Terre Lavoro Paesaggio” 2025

Un evento per celebrare i territori e chi li custodisce

Nella suggestiva cornice della Ex Chiesa dei Battuti Bianchi di Castagnole delle Lanze (AT), sabato 15 novembre 2025, a partire dalle ore 10:30, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale “Terre Lavoro Paesaggio”, promosso dall’Istituto Italiano per la Salvaguardia del Paesaggio Culturale Vitivinicolo, in collaborazione con il Centro Studi sul Paesaggio di Langhe Roero Monferrato, che ha curato l’organizzazione dell’evento.

Giunto alla quarta edizione, il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare i territori agricoli di pregio, in particolare i paesaggi vitati collinari italiani, veri simboli di bellezza, identità e lavoro sostenibile.

La filosofia del Premio: cultura, impegno e territorio

Fin dalla sua istituzione, “Terre Lavoro Paesaggio” ha voluto essere più di un semplice riconoscimento: un atto di gratitudine verso quelle donne e uomini che, con passione, professionalità e cura, mantengono viva l’identità dei luoghi, contribuendo alla loro tutela e alla loro valorizzazione culturale.

Il Premio, infatti, si propone di individuare e promuovere buone pratiche legate alla viticoltura, alla cultura del paesaggio e alla sostenibilità, creando una rete di esperienze virtuose che uniscono il mondo agricolo, quello artistico e quello accademico.

I riconoscimenti e i protagonisti dell’edizione 2025

All’interno del Premio si distinguono due categorie principali:

i Riconoscimenti “Terre Lavoro Paesaggio” , assegnati a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla tutela e valorizzazione del territorio;

, assegnati a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla tutela e valorizzazione del territorio; le “Menzioni d’Onore”, dedicate a realtà o progetti di particolare rilevanza.

Quest’anno, le cinque Menzioni d’Onore saranno conferite a cinque realtà provenienti dalla zona del Tigullio, in Liguria, a conferma della vocazione nazionale del Premio.

I sette vincitori del Premio “Terre Lavoro Paesaggio” 2025 sono:

Laurana Lajolo, Giorgio Barbero, Claudio Castagnone, Roberto Costa, Alberto Troia, Natale Seghesio e Renato Vespa,

indicati dal Centro Studi sul Paesaggio in collaborazione con le sedi territoriali di Castagnole delle Lanze, Magliano Alfieri, Rosignano Monferrato, Treiso, Vinchio d’Asti e la sede sociale di Alba.

Collaborazioni e ringraziamenti

Il Premio Terre Lavoro Paesaggio si avvale del sostegno del Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG, della collaborazione del Centro Culturale San Giuseppe, dell’Associazione Culturale Le Colline del Gusto e della Casa Editrice “Edizioni Langhe Roero Monferrato”.

Un ringraziamento particolare va al Ministero della Cultura, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo e al Comune di Castagnole delle Lanze per la loro disponibilità e sensibilità verso i temi della tutela del paesaggio, insieme al progetto “Adotta un Filare”, che promuove la cura condivisa dei vigneti storici.

L’arte come simbolo del paesaggio

Anche quest’anno, i premi destinati ai vincitori sono stati realizzati dall’artista Cristina Rolando, maestra della vetrofusione, che ha creato opere uniche nell’ambito del progetto “RiciclArt”.

Le sue creazioni, frutto di un dialogo tra arte e materia, rappresentano perfettamente lo spirito del premio: trasformare ciò che la terra offre in bellezza, significato e memoria condivisa.

Un invito aperto a tutti

La cerimonia di sabato 15 novembre è aperta al pubblico e si rivolge in particolare alle amministrazioni comunali, ai giovani e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi ai temi della tutela del paesaggio, della cultura agricola e del lavoro etico legato alla terra.

Un momento di incontro, riflessione e festa, nel cuore delle colline patrimonio mondiale UNESCO, per celebrare insieme le persone che fanno del paesaggio un valore da vivere e tramandare.

Foto di repertorio di passate premiazioni:

Premio Terre Lavoro Paesaggio 2023

Premio Terre Lavoro Paesaggio 2024