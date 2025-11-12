Italiano per stranieri: 250 candidati alla tre giorni di esami Plida tenuta dal Polo Scolastico Europeo di Bra

Il Polo Scolastico Europeo di Bra inaugura una nuova sessione d’esami PLIDA, tre giorni consecutivi che da questa settimana vedranno impegnati oltre 250 candidati provenienti da tutto il Cuneese.

È un segnale forte della trasformazione dell’istituto braidese, fondato due anni fa con l’obiettivo di portare nella provincia di Cuneo la prima scuola di italiano per stranieri strutturata e riconosciuta.

Un’intuizione che, come ricordano i responsabili Carmine e Vincenzo Maffettone e la professoressa Nunzia La Marca, si è rivelata rapidamente un modello. “Quando abbiamo avviato il progetto, volevamo offrire un percorso serio e continuativo, capace di sostenere chi arriva nel nostro territorio per vivere, lavorare e integrarsi. Oggi possiamo dire che quella scelta è stata giusta”, spiegano dalla direzione.

Il centro braidese è infatti autorizzato PLIDA, titolo rilasciato dalla Società Dante Alighieri e valido a livello internazionale. Gli studenti che completano il percorso linguistico possono così sostenere gli esami indispensabili per il permesso di soggiorno (livello A2) e per la cittadinanza italiana (livello B1), oltre alle certificazioni superiori richieste dai percorsi accademici e professionali.

La sessione di questa settimana coinvolgerà candidati di più fasce linguistiche, dall’A1 al B2.

“Parliamo di persone che hanno seguito con costanza mesi di lezione, tra impegni lavorativi, turni in azienda e vita familiare. Il loro impegno è straordinario e queste giornate rappresentano un traguardo importante”, sottolineano ancora Carmine e Vincenzo Maffettone. A oggi sono oltre 1.000 gli allievi che hanno studiato italiano tra le aule dell’istituto, frequentando corsi in presenza o online.

“Abbiamo pensato e voluto questa scuola – aggiunge il professor Carmine Maffettone – perché ho sempre ritenuto che l’integrazione passi prima di tutto dalla lingua. Abbiamo creato un metodo, costruito un percorso, messo insieme un team: tutto con l’obiettivo di dare agli stranieri che arrivano in Italia gli strumenti linguistici per inserirsi davvero, nel lavoro e nella società. È un progetto che porta la nostra firma, e i risultati parlano da soli”.

[Il professor Carmine Maffettone nella sede di Roma della Società Dante Alighieri]

Il Polo Scolastico Europeo continua anche la propria attività di formazione rivolta alle aziende, offrendo percorsi individuali dedicati ai lavoratori stranieri impiegati nei vigneti, nelle industrie e nei servizi. Le lezioni, condotte esclusivamente da insegnanti qualificate, si basano sull’italiano come seconda lingua e sono finalizzate fin dall’inizio a rendere lo studente capace di comunicare con efficacia nella vita quotidiana e sul posto di lavoro.

“Siamo nati nel 2023 con una visione: dare alle persone che arrivano nel Cuneese un’opportunità concreta, una porta aperta. Oggi siamo felici di essere uno spazio dove si imparano non soltanto le parole, ma anche la dignità di sentirsi parte di una comunità”, affermano i responsabili.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

La sede del Polo Scolastico Europeo è in via Cavour 44 a Bra.

Per iscrizioni e informazioni è possibile telefonare al numero 0172/439.896 oppure al 345/46.08.050 (anche WhatsApp) o scrivere a info@italianoperstranieribra.it.

Altre informazioni sono disponibili al sito www.italianoperstranieribra.it o sulla pagina Facebook @italianoperstranieribra.