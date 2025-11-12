Alba ricorda Fiorenzo Revello a cent'anni dalla nascita con un concerto al Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Alba ospiterà venerdì 21 novembre alle ore 21 un evento speciale dedicato alla memoria di Fiorenzo Revello, storico imprenditore albese, nel centenario della sua nascita. Il concerto "Dieci Cento Mille - Inno alla Vita", organizzato dalla famiglia Revello in collaborazione con il Comune di Alba e le istituzioni del territorio, vedrà protagonisti sul palco Andrea e Gaia Del Principe, accompagnati dalle atlete della Società Ginnastica Alba.

L'iniziativa, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, rappresenta un omaggio sentito a una figura che ha segnato profondamente il tessuto economico e sociale di Alba. Fiorenzo Revello, scomparso dieci anni fa, fu fondatore di realtà imprenditoriali di successo come il pastificio "Cento torri", l'azienda "Albadoro" e la catena di supermercati "Fiorfiore". Per un decennio ricoprì inoltre il ruolo di presidente dell'ente fiera "Alba Manifestazioni", contribuendo significativamente alla promozione del territorio.

"Dieci anni dalla morte, cento dalla nascita. Un inno alla vita per esprimere la mia gratitudine per averlo avuto come papà", dichiara commossa Laura Revello, figlia dell'imprenditore. "Dopo il concerto di gennaio, abbiamo voluto organizzare questo evento al Teatro Sociale grazie al supporto del Comune di Alba. È una serata aperta a tutti, pensata per celebrare mio padre e che amo regalare alla cittadinanza".

La performance di Andrea e Gaia Del Principe promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso musica e parole, creando quella che gli organizzatori definiscono "una serata magica", un vero e proprio inno alla vita che rispecchia lo spirito imprenditoriale e la vitalità che caratterizzarono l'operato di Fiorenzo Revello.

L'evento rappresenta non solo un momento di ricordo personale e familiare, ma anche un'occasione per la comunità albese di rendere omaggio a un uomo che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo economico e culturale della città, lasciando un'eredità imprenditoriale e valoriale che continua a vivere nel territorio.