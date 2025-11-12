Envie e Occa celebrano il 4 Novembre nel segno della solidarietà alpina

Le comunità di Envie e della frazione Occa hanno celebrato con partecipazione e senso civico la ricorrenza del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Protagonisti della giornata i gruppi locali dell’Associazione Nazionale Alpini, guidati rispettivamente da Giacomino Sandrini e Chiaffredo Civallero, insieme alla sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci presieduta da Carlo Artusio. Presente anche il Luogotenente dei Carabinieri della stazione di Revello Patrizio Sau con le autorità civili, militari e religiose.

Le commemorazioni si sono svolte domenica 9 novembre, con la celebrazione delle messe nelle chiese parrocchiali e la successiva deposizione delle corone d’alloro al monumento e alla lapide dei Caduti, in segno di riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria.

Durante la cerimonia è stato presentato e donato al Comune di Envie, rappresentato dal sindaco Roberto Mellano, e alla scuola primaria, rappresentata da Antonella Buzzi, il Libro Verde della Solidarietà alpina, simbolo concreto dell’impegno e dei valori che da sempre contraddistinguono gli Alpini.

Il motto “Onorare i morti aiutando i vivi” ha rappresentato il filo conduttore degli interventi delle autorità civili e militari, che hanno ricordato come la solidarietà e il volontariato siano il cuore pulsante dell’ANA. In ogni circostanza, gli Alpini dimostrano di essere una presenza attiva e generosa al servizio della comunità.

A concludere la mattinata, il rinfresco offerto dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e un momento conviviale nei locali della Bocciofila Comunale, occasione per rinsaldare i legami di amicizia e di memoria condivisa che uniscono le generazioni nel segno dell’Italia e della solidarietà.