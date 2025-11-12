Alberi abbattuti in via Carlo Boggio a Cuneo, Sturlese all'assessore Demichelis: “In futuro andrà incontro alle richieste delle associazioni ambientaliste?”

Gli alberi abbattuti riaccendono le tensioni tra le associazioni ambientaliste, come Di Piazza in Piazza, e l'Amministrazione Comunale. In difesa delle richieste avanzate dalle associazioni è sceso in “campo” ancora una volta il consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) che sulla questione interroga l'assessore all'Ambiente Gianfranco Demichelis “se per il futuro sia sua intenzione venire incontro a tali richieste nell’interesse della comunità”.

Sturlese ha riportato all'attenzione l'abbattimento di alcuni giorni fa in via Carlo Boggio fra via Piave e corso Giolitti di un filare di Aceri (della specie Acer Negundo o Acero americano, albero della famiglia delle Sapindacee, originario del Nuovo Mondo), che costeggiava la strada.

“Dell'intervento – precisa il consigliere di Cuneo Per i Beni Comuni - era stata data comunicazione pubblica con un comunicato del Comune solo il giorno precedente senza offrire una spiegazione esauriente sulle ragioni che avevano determinato tale decisione (origine non autoctona degli alberi, costruzione di una ciclabile a raso strada in luogo di quella già esistente) e sui possibili sviluppi futuri dell’intervento lungo il corso dell’intera strada, dotata di esemplari della stessa specie.

Sul tema dell’abbattimento degli alberi – ha infine ricordato - le Associazioni ambientaliste e civiche (in particolare l’Ass. Di Piazza in Piazza) avevano avanzato la richiesta che del merito di tali decisioni fosse data loro comunicazione alcuni giorni prima dell’intervento in modo da consentire agli Uffici e all’Assessorato competente di raccogliere le loro opinioni e che fosse istituito una sorta di “Libro Bianco degli abbattimenti”; inoltre veniva richiesto che prima di ogni intervento venisse apposta sul luogo una cartellonistica esplicativa e che successivamente venisse data comunicazione circa l’uso del legno ricavato e l’eventuale ricavato economico della vendita ”.