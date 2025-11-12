 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 12 novembre 2025, 06:59

Bergesio: “Difendere e trasformare la moda Made in Italy per rafforzarne la leadership mondiale”

Il senatore leghista richiama l’urgenza di soluzioni condivise per sostenere un settore strategico e simbolo dell’eccellenza nazionale

Giorgio Maria Bergesio

Giorgio Maria Bergesio

“L’Italia è uno dei pochissimi Paesi al mondo a poter ancora contare su una filiera del tessile e della moda completa in tutte le sue fasi di lavorazione. Un patrimonio straordinario di competenze, creatività, innovazione e valore economico, che costituisce il cuore pulsante del Made in Italy. 

Il momento che sta vivendo il settore, a causa di numerose criticità sistemiche, non è dei più facili, ed è per questo che dobbiamo lavorare insieme come istituzioni e rappresentanza industriale per favorire soluzioni che vadano a tutelare e promuovere un fiore all’occhiello della nostra industria.” 

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive nel corso della conferenza stampa “Trasformare la moda Made in Italy per rafforzare la sua leadership mondiale”.


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium