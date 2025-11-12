Bergesio: “Difendere e trasformare la moda Made in Italy per rafforzarne la leadership mondiale”

“L’Italia è uno dei pochissimi Paesi al mondo a poter ancora contare su una filiera del tessile e della moda completa in tutte le sue fasi di lavorazione. Un patrimonio straordinario di competenze, creatività, innovazione e valore economico, che costituisce il cuore pulsante del Made in Italy.

Il momento che sta vivendo il settore, a causa di numerose criticità sistemiche, non è dei più facili, ed è per questo che dobbiamo lavorare insieme come istituzioni e rappresentanza industriale per favorire soluzioni che vadano a tutelare e promuovere un fiore all’occhiello della nostra industria.”

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive nel corso della conferenza stampa “Trasformare la moda Made in Italy per rafforzare la sua leadership mondiale”.



