Il Distretto del Cibo della Frutta protagonista alle ATP Finals di Torino

In occasione delle ATP Finals di Torino, la Regione Piemonte ha voluto offrire spazio e visibilità ai Distretti del Cibo, realtà che raccontano le eccellenze agroalimentari del territorio attraverso momenti di incontro e degustazione.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche il Distretto del Cibo della Frutta, con sede legale a Lagnasco e sede operativa a Manta presso la Fondazione Agrion, guidato dal presidente Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco, che ha partecipato all’evento svoltosi nel cuore del capoluogo piemontese.

(Roberto Dalmazzo presidente del Distretto del Cibo della Frutta agli ATP Finals di Torino)

Un appuntamento che ha unito sport, territorio e sapori autentici, confermando ancora una volta come il Piemonte sappia valorizzare le proprie eccellenze anche in contesti internazionali.

“È stato un onore poter presentare il Distretto del Cibo della Frutta in una splendida sala di Piazza Castello, accanto a una magnifica mostra dedicata ai grandi campioni del tennis” – ha affermato Dalmazzo.

Durante la giornata, gli ospiti hanno potuto degustare tre varietà di mele tipiche del territorio: la Gala, la Renetta e la Golden, apprezzandone profumi e sapori unici.

La degustazione si è poi conclusa con un delizioso muffin di mele e una macedonia speciale, entrambi preparati da Diego Sandrone, titolare del ristorante Stradivari di Saluzzo, accompagnati da un succo di mela.

“Un grazie di cuore – conclude Dalmazzo – a Luca Castellino e Cesare Gallesio dell’Associazione Onafruit, per aver raccontato con maestria le nostre varietà di frutta”.