 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 12 novembre 2025, 11:07

Al DEA del Regina Montis Regalis di Mondovì un ventilatore polmonare portatile in memoria di Martina

Lo strumento, donato dai genitori della giovane ragazza scomparsa dieci anni fa, consente di migliorare i trasporti di pazienti che ne hanno la necessità durante gli spostamenti all’interno della struttura ospedaliera

Un ventilatore polmonare portatile utilizzabile sia da adulti che da bambini è stato donato al DEA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì dai genitori di Martina Cora, giovane ragazza monregalese scomparsa 10 anni fa.

Il ventilatore consente di migliorare i trasporti di pazienti che ne hanno la necessità durante gli spostamenti all’interno della struttura ospedaliera per l’effettuazione di indagini strumentali o visite specialistiche dopo l’accesso in Pronto Soccorso.

Alla consegna erano presenti i genitori di Martina Piercarlo Cora e Graziella Grosso, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Alessandro Rapa insieme a Maurizio Ippoliti, il Direttore della struttura di Emergenza Urgenza Andrea Tortore con i suoi collaboratori.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium