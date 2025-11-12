Al DEA del Regina Montis Regalis di Mondovì un ventilatore polmonare portatile in memoria di Martina

Un ventilatore polmonare portatile utilizzabile sia da adulti che da bambini è stato donato al DEA dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì dai genitori di Martina Cora, giovane ragazza monregalese scomparsa 10 anni fa.
Il ventilatore consente di migliorare i trasporti di pazienti che ne hanno la necessità durante gli spostamenti all’interno della struttura ospedaliera per l’effettuazione di indagini strumentali o visite specialistiche dopo l’accesso in Pronto Soccorso.
Alla consegna erano presenti i genitori di Martina Piercarlo Cora e Graziella Grosso, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Alessandro Rapa insieme a Maurizio Ippoliti, il Direttore della struttura di Emergenza Urgenza Andrea Tortore con i suoi collaboratori.