Bocce: bronzo per l’Auxilium Saluzzo ai campionati regionale femminili

Non mancano le medaglie in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo.
Nel corso dei campionati regionali a terne di petanque, disputati a Dronero, bronzo per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, nella terna femminile di categoria B, con Simona Parizia Boggero, Lucia Marchetti e Stefania Vadelli.
Domenica 16 novembre prenderà il via il campionato di società della serie A femminile, con le giocatrici di Corrado Caporgno impegnate in casa contro la Vita Nova Savigliano.
Per quanto riguarda il volo, a causa di un'infiammazione al tendine, la giocatrice dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo Serena Traversa non sarà purtroppo presente ai Mondiali femminili e misti, che si terranno in Francia a Macon, dal 12 al 15 novembre.