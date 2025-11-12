 / Sport

Sport | 12 novembre 2025, 09:47

Bocce: bronzo per l’Auxilium Saluzzo ai campionati regionale femminili

Nel volo un'infiammazione al tendine estromette Serena Traversa dai Mondiali femminili e misti

Non mancano le medaglie in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo

Nel corso dei campionati regionali a terne di petanque, disputati a Dronero, bronzo per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, nella terna femminile di categoria B, con Simona Parizia Boggero, Lucia Marchetti e Stefania Vadelli. 

Domenica 16 novembre prenderà il via il campionato di società della serie A femminile, con le giocatrici di Corrado Caporgno impegnate in casa contro la Vita Nova Savigliano.

Per quanto riguarda il volo, a causa di un'infiammazione al tendine, la giocatrice dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo Serena Traversa non sarà purtroppo presente ai Mondiali femminili e misti, che si terranno in Francia a Macon, dal 12 al 15 novembre.

cs

