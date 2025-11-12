Tredici titoli maschili per l’Hc Bra, otto femminili per la Lorenzoni: la Coppa Italia su prato parla ancora braidese [VIDEO]

Tredicesimo titolo per le ragazze della Lorenzoni, ottavo per i ragazzi dell’HC Bra (quarto consecutivo in questa competizione).

Le squadre maschile e femminile di hockey su prato, entrambe nella massima categoria nazionale, la Serie A Élite, difendono i loro titoli, riconfermandosi vincitori della Coppa Italia 2025-2026.

Nella final four di sabato e domenica, giocate in casa a Bra all’Augusto Lorenzoni (in virtù dei successi già ottenuti lo scorso anno) nulla poteva essere meglio di questo epilogo, che è valso una doppia vittoria e la riconferma delle due selezioni più titolate d’Italia.

Ne sono fieri non solo i giocatori, le giocatrici e i due staff societari, ma anche l’amministrazione comunale. A commentare i trionfi il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo Sport Francesco Matera, tra coloro che hanno premiato le due realtà braidesi.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale rivolgo un grazie a tutti per essere stati presenti in questa due giorni di grande sport, grazie alla Federazione di hockey che ha promosso Bra come sede per la fase finale e ultimo, ma non ultimo, complimenti alle due squadre della nostra città per i due titoli appena conquistati”, ha espresso entusiasta il sindaco Gianni Fogliato.

“Le due vittorie sono una grande soddisfazione qui a Bra. Siamo orgogliosi di riportare la Coppa di categoria sia per la selezione maschile, sia per la femminile e adesso che comincerà la stagione indoor per entrambe ci auguriamo a fine stagione di portare a casa più titoli possibili. Come tutti gli anni cerchiamo di portare a casa quanti più titoli possibili, in collaborazione anche con il comune, le società, il Comitato campi, i volontari che hanno fatto sì che in quest’impianto venisse valorizzato un evento con otto squadre provenienti da tutt’Italia, tra cui due braidesi”, ha ribattuto l’assessore Matera.

Le interviste:

Tornando alla cronaca, la squadra della Lorenzoni di mister Andrii Koshelenko si è imposta nelle semifinali contro le cagliaritane dell’Amsicora per 2 a 0 (gol di Loli Munoz e Sofia Vercelli) e con lo stesso risultato sull’Hc Bologna nella finalissima, con ancora Munoz tra le marcatrici e Lisa Di Blasi.

La maschile dell’Hc Bra batte 5-3 l’Amsicora agli shoot-out, dopo l’ 1-1 dopo le quattro mini frazioni dei tempi regolamentari (gol di Nicholas Chiesa per i locali e Ojeda per i sardi).

Nella finalissima la spunta 4-3, sempre agli shoot-out, al termine di una gara combattuta chiusa 1-1 (con la rete del capitano giallonero dell’Hc Bra, il neozelandese Priyech Bhana e Mannino).

Grande soddisfazione, ovviamente, anche per i presidenti delle rispettive squadre a fine contesa: Giuseppe Calonico per la Lorenzoni, Gianfranco Berrino per l’Hc Bra, già carichi per i campionati indoor di dicembre.