I Lions United festeggiano con Apro l’inizio della nuova stagione calcistica [FOTO]

Apro Formazione ha festeggiato l’inizio della nuova stagione calcistica con la sua squadra preferita: i ragazzi dei Lions GS che militano nella terza categoria cuneese, girone A.

La squadra è carichissima, pronta ad affrontare con la consueta determinazione la nuova stagione calcistica. Il legame tra Apro Formazione e il territorio passa anche dal calcio: la voglia di stare insieme e il desiderio di giocare allo sport più bello del mondo con avversari di ogni nazionalità, ma anche l’amicizia e la voglia di crescere insieme sono i valori dei Lions G.S. che più li avvicinano alla mission di Apro Formazione, che è quella di formare il capitale umano del territorio preparandolo al mondo del lavoro, con particolare attenzione all'attrattività e all’inclusione.

Durante la serata, il presidente dei Lions GS, Omar Jatta, il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola e il Direttore generale Antonio Bosio, hanno posto l’accento sull’importanza sinergica di iniziative simili, volte a creare collaborazioni e a stimolare partecipazione attiva, scambi culturali e la conoscenza di realtà nuove nel panorama albese.

L’evento ha unito sport, inclusione e gusto, con un menù che ha portato i sapori dell’Africa nel cuore di Alba. Piatti etnici sono stati preparati dagli studenti del corso di Cucina, ispirati alle tradizioni culinarie del Maghreb, del Sahel fino al Sudafrica, mentre i ragazzi del corso di Sala si sono occupati dell’allestimento e del servizio, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e festosa.

I calciatori dei Lions hanno ringraziato Apro Formazione per il momento di festa che si è concluso fra le note coinvolgenti della musica africana, nell’auspicio di un fantastico campionato e con l’augurio di potersi ritrovare a festeggiare fra qualche mese l’ammissione ai play-off.