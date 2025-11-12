La Cuneoginnastica brilla al campionato di zona tecnica a Torino: quinto posto e sogno tricolore ad un passo

Giornata di grande sport e soddisfazione per la Cuneoginnastica, impegnata al Pala Ginnastica di Torino nel Campionato di Zona Tecnica Gold 2, importante appuntamento interregionale della Federazione Ginnastica d’Italia.

Dopo un percorso brillante nelle gare regionali, che aveva garantito la qualificazione, la giovane squadra cuneese è scesa in pedana con determinazione e concentrazione, portando a termine una gara precisa e senza errori. Le protagoniste della giornata sono state Sofia Delfino, Arianna Olivero, Greta Cozzolino, Anastasia Dotta e la giovanissima Aurora Pesce. Assente, ma sempre vicina alla squadra, Giulia Pellegrino, ancora in fase di recupero da un infortunio.

Le ginnaste hanno saputo distinguersi per eleganza, pulizia e sicurezza negli esercizi, migliorando sensibilmente il punteggio complessivo di squadra rispetto alle prove regionali. Dopo il sesto posto ottenuto nella fase piemontese, le atlete della Cuneoginnastica hanno conquistato un ottimo quinto posto nel contesto interregionale, dimostrando una crescita tecnica e mentale di grande rilievo.

Un risultato che potrebbe aprire loro le porte del Campionato Italiano di Riccione, in attesa dell’ufficialità delle classifiche da parte della Federazione.

Grande la soddisfazione delle tecniche Chiara Giordano e Chiara Armando, che hanno seguito con attenzione e passione ogni momento della gara:

“Siamo davvero orgogliose delle nostre ragazze – commentano – hanno affrontato la competizione con maturità e concentrazione, mostrando tutto il lavoro fatto in palestra in questi mesi. I progressi sono evidenti e questo risultato è la migliore ricompensa per il loro impegno.”

Un’altra tappa importante, dunque, per la Cuneoginnastica, che continua a crescere e a portare in alto i colori della provincia nel panorama della ginnastica artistica italiana.