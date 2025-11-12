Stella arriva al maneggio: una nuova compagna di avventure per gli atleti di SportABILI Alba

Quando un cavallo entra in un maneggio porta sempre con sé una promessa. Per gli atleti speciali di SportABILI Alba, quella promessa ha il profilo di Stella, una presenza dolce e attenta che da pochi giorni ha iniziato a conoscere da vicino la vita del maneggio EQUI. Un arrivo possibile grazie alla generosità del Rally di Santo Stefano Belbo – Gil Calleri Cup, che ha scelto di destinare una raccolta fondi alla realtà albese impegnata a rendere lo sport accessibile a tutti.

Dopo l’arrivo nei nuovi paddock e i primi passi accanto ai suoi compagni a quattro zampe, Stella ha incontrato le amazzoni più esperte dell’associazione. Saranno loro a guidarla nei primi allenamenti, in un percorso graduale che le permetterà di diventare un punto di riferimento per i cavalieri speciali. Il lavoro è paziente, fatto di fiducia e ascolto reciproco, quegli stessi elementi che rendono l’equitazione uno degli sport più benefici per chi vive una disabilità.

Stella non è solo un nuovo cavallo: è uno strumento di crescita, relazione e libertà. A SportABILI lo ripetono spesso “Se posso fare questo… posso fare tutto”, e ogni volta che un atleta sale in sella questo motto trova una conferma concreta.

Dall’associazione arriva un ringraziamento sincero al Rally di Santo Stefano Belbo, autore di un gesto che si trasforma immediatamente in possibilità: “Ancora una volta abbiamo la prova che avere buoni amici è sempre un piacere. Stella porterà gioia, ascolto e nuovi percorsi ai nostri atleti. È un dono che continuerà a crescere con loro”.