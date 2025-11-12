Tennistavolo: Cesano e Casonato dell'A4 Verzuolo trionfano nel torneo regionale di categoria a Fossano

Cesano e Casonato

I giovani portacolori dell’A4 Verzuolo Carlo Cesano ed Ettore Casonato hanno trionfato nel torneo regionale di categoria disputatosi sabato 8 e domenica 9 novembre a Fossano.

Cesano ha dominato la gara riservata ai 4ª categoria superando in finale Marco Floris, esperto atleta del Gasp Moncalieri. Casonato ha invece confermato di attraversare uno straordinario momento di forma, aggiudicandosi il singolo 5ª categoria e bissando così il successo ottenuto la settimana precedente a Villadossola.

Quest’ultima gara ha inoltre visto salire sul 3° gradino del podio Gianmaria Armando, assente da parecchi anni dai campi da gioco.

Nella gara vinta da Carlo Cesano si sono distinti anche Elia Barbero ed Andrea Cesano che hanno raggiunto gli ottavi di finale, così come Dino Bosio e Alice Rivoira in quella vinta da Ettore Casonato. Da segnalare infine l’ottimo 5° posto ottenuto da Pietro Trezza, il più giovane tra gli atleti in campo, nella gara riservata ai 6a categoria.

Nel prossimo weekend riprenderanno i campionati nazionali e regionali a squadre.

Nel campionato di B1 la quarta giornata prevede il match clou tra il Vigevano e l’A4 Tonoli, le due formazioni che, insieme all’Aon Milano, sono al comando della classifica a punteggio pieno. Contemporaneamente scenderà in campo anche la formazione di B2 dell’A4 Scotta che sarà impegnata sul campo del Gasp Moncalieri. Nel fine settimana scenderanno in campo anche tutte le formazioni impegnate nei vari campionati regionali.

Domenica 16 novembre sono inoltre in programma a Verzuolo i secondi concentramenti dei campionati femminili di serie A2 e B.