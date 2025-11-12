Manutenzione straordinaria sulla rete acquedotto: chiusure temporanee in corso Brunet e viale degli Angeli

Semaforo intersezione corso Brunet e viale degli Angeli

Si rende noto che sono stati programmati due interventi di manutenzione straordinaria sulla rete acquedotto cittadina, finalizzati all’efficientamento dell’infrastruttura idrica. I lavori, effettuati da A.C.D.A., si svolgeranno da mercoledì 20 a venerdì 28 novembre, con orario continuato dalle 7 alle 19, salvo proroghe per condizioni meteo avverse o esigenze tecniche.

Le aree interessate dagli interventi sono:

C.so Brunet – piazza Cottolengo – prevista la chiusura totale al transito pedonale e ciclabile, con deviazione su area parcheggi adiacenti e parziale occupazione dell’area verde lungo la pista ciclabile.

Viale degli Angeli – angolo corso Carlo Brunet – prevista la chiusura totale al transito veicolare, con modalità analoghe a quelle adottate durante le chiusure festive dell’area pedonale.

Gli interventi prevedono lo scavo per la realizzazione di nuove botole, modifiche idrauliche e il ripristino definitivo del sedime stradale asfaltato. Durante l’intero periodo dei lavori verranno installati segnali stradali temporanei e apprestamenti di sicurezza per garantire la tutela dei cittadini e degli operatori.