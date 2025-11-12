VOLLEY A1F / Stasera Gatte di scena a Busto. Rivero: "Ci sarà da lottare"

Non c'è tempo di tirare il fiato per la Honda Cuneo Granda Volley. Le Gatte di coach Salvagni, premiato allenatore del mese di ottobre da Lega Volley, saranno infatti nuovamente in campo questa sera per affrontare la Eurotek Laica Uyba allenata da Barbolini nella nona giornata della Serie A1 Tigotà.

Le cuneesi arrivano al turno infrasettimanale dal big match contro la Numia Vero Volley Milano. Una partita dai due volti, con le biancorosse brave a lottare per due set e mettere in difficoltà la corazzata lombarda, poi Milano è salita sugli scudi e ha imposto la propria superiorità, dominando gli ultimi due parziali.

Davanti al pubblico di casa, le biancorosse sono scese in campo con una formazione rimaneggiata, con Rivero partita titolare al posto di Erika Pritchard, che nell'allenamento di sabato scorso ha riportato un infortunio al ginocchio per cui sono in corso gli accertamenti medici necessari.

Da questo match resta la consapevolezza di aver mostrato di competere alla pari con tutti, ma anche un po' di rimpianto per quel primo set perso 23-25 dopo un grande recupero da 11-17 e aver anche messo il muso avanti 21-20.

"Credo che, se non avessimo iniziato sotto 0-5, il set sarebbe finito in un'altra modo. Però abbiamo fatto un grande recupero, quindi come squadra ci siamo. Il secondo set è iniziato molto bene, con la consapevolezza di chi può giocarsela alla pari con Milano. Infatti, da fine primo set, abbiamo trovato il nostro ritmo e fatto delle ottime cose. Nel terzo e nel quarto Milano è cresciuta e si è adattata, facendo calare il nostro livello" ha commentato la schiacciatrice Jessica Rivero sulla partita di domenica.

Per lei 11 punti messi a segno, con buona prestazione nei primi due set, incisiva sia in prima linea che dai nove metri.

Ora però la concentrazione deve essere tutta per stasera, quando le Gatte affronteranno le lombarde della Uyba. Le Farfalle di coach Barbolini hanno esordito in campionato con una grande prestazione, trascinando le campionesse dell'Imoco al tie break e poi hanno vinto con Bergamo e Vallefoglia, conquistando così 6 punti.

Nelle ultime due giornate però nessun punto per le lombarde, che hanno ceduto per 3-1 con Macerata e Pinerolo.

Anche le Gatte sono a secco di punti dagli ultimi due impegni. La partita di stasera si prospetta dunque combattutissima, con entrambe le formazioni determinate a conquistare punti pesanti. Da una parte, le Gatte scivolate al settimo posto dopo la vittoria di Firenze su Consolini, a quota 11, dall'altra Uyba, dodicesima con 6 punti.

Queste la parole di Rivero sul match di stasera: "Abbiamo lavorato tanto per affrontare Busto. Loro sono una squadra che lotta sempre fino alla fine con tanta energia".

"Siamo consapevoli di dover tenere alto il livello, lottando con forza per tutta la partita e mantenendo una buona organizzazione. Quindi dobbiamo stare concentrate su tutto, ma soprattutto sulla nostra pallavolo, cercando stabilità durante la partita".

Unica ex della partita di stasera è la capitana delle Gatte, Noemi Signorile, che ha difeso i colori delle bustocche nella stagione 2016/2017.

Appuntamento quindi a stasera per la nona giornata di Serie A1 Tigotà. Fischio di inizio alle 20:30. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport e VBTV.