Atp Finals, Sinner batte Zverev e va in semifinale

TORINO (ITALPRESS) - Jannik Sinner concede il bis, batte Alexander Zverev e si assicura un posto in semifinale alle Atp Finals in corso alla Inalpi Arena di Torino con la certezza di chiudere in testa il gruppo Borg. Il numero 2 del mondo, dopo il successo all'esordio su Felix Auger-Aliassime, si conferma la bestia nera del tedesco (quinto successo di fila negli scontri diretti, il quarto stagionale dopo le finali di Melbourne e Vienna e la semifinale del Masters 1000 di Parigi): 6-4 6-3 dopo un'ora e 37 minuti di gioco. "E' stata una partita molto difficile, ho servito molto bene nei punti importanti - l'analisi di Sinner nell'intervista a caldo - Io e Alexander ci conosciamo molto bene, abbiamo cambiato tutti e due un pò la tattica oggi. Lui ha giocato molto bene da fondo campo. Non ci sono stati tanti scambi, non è stato lo stesso livello visto ieri sera con Musetti. Sono molto contento, vediamo come va la prossima". E sulle variazioni del suo gioco, l'azzurro ha aggiunto: "C'è ovviamente tanto lavoro dietro, nel nostro sport è importante la confidenza, dipende da come arrivi all'evento. Ultimamente ho giocato bene. Stiamo cercando di andare il più lontano possibile e di giocare nel modo giusto". Il 24enne altoatesino tornerà in campo venerdì per l'ultimo match della fase a gironi, opposto a Ben Shelton: lo statunitense, che oggi è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime, è di fatto eliminato (il canadese si giocherà con Zverev l'altro posto in semifinale) ma Sinner non può permettersi passi falsi visto che si sta giocando a distanza con Alcaraz il numero 1 del ranking.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).