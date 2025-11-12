 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 12 novembre 2025, 16:31

Cina, crolla un ponte di 758 metri. Era stato inaugurato da pochi mesi

Cina, crolla un ponte di 758 metri. Era stato inaugurato da pochi mesi

(Adnkronos) - In Cina un ponte appena inaugurato è crollato, generando un'enorme colonna di polvere le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. È accaduto nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il ponte Hongqi era lungo 758 metri e la costruzione era terminata all'inizio del 2025, secondo quanto riporta la Bbc. 

La struttura era già stata chiusa dopo la comparsa di crepe sui pendii e sulle strade circostanti. Non si sono quindi registrate vittime durante il crollo, che è avvenuto martedì pomeriggio quando le condizioni sul versante della montagna sono peggiorate, innescando frane che hanno portato al crollo di una parte del ponte. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium