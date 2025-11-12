 / 

Cina, Xi incontra il Re di Spagna Felipe VI

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto una cerimonia di benvenuto per il Re Felipe VI di Spagna nella piazza situata all'esterno del cancello est della Grande Sala del Popolo, prima del loro incontro a Pechino, capitale della Cina, il 12 novembre 2025. Xi ha incontrato mercoledì il Re Felipe VI, in visita di Stato in Cina, nella Grande Sala del Popolo. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-

