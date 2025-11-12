 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 12 novembre 2025, 16:46

Elezioni regionali e comunali, 16 impresentabili candidati in Puglia, Veneto e Campania

Elezioni regionali e comunali, 16 impresentabili candidati in Puglia, Veneto e Campania

(Adnkronos) - Sono 16 i candidati alle prossime elezioni regionali, in Puglia, Veneto e Campania, e nei quattro Comuni sciolti al voto, ovvero Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro (Vibo Valentia), Capistrano (Vibo Valentia), risultati, dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia, in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo nell’ambito della seduta della Commissione riferendo l’esito dei tradizionali controlli sui cosiddetti 'impresentabili'. In particolare sono finiti nel mirino otto candidati alle regionali e otto candidati alle comunali.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium