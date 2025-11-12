Nielfi (Sumai): "Serve nuova organizzazione per ridare tempo alla cura"

(Adnkronos) - Durante la tavola rotonda 'Sumai: dove finisce la teoria e inizia la cura. Stakeholder a confronto', organizzata oggi da Sumai-Assoprof in occasione del 57esimo meeting degli specialisti ambulatoriali in corso a Roma, il presidente Giuseppe Nielfi ha sottolineato la necessità di ripensare l'organizzazione della sanità territoriale per restituire tempo alla cura e ridurre il peso burocratico sui medici. "Vivendo la realtà del territorio tutti i giorni - ha detto - riscontriamo che, al di là dei modelli organizzativi presentati, nella pratica si continua a lavorare come si è sempre fatto". Nielfi ha evidenziato che "gli adempimenti non strettamente connessi all'atto medico stanno sottraendo tempo prezioso ai pazienti", chiedendo un modello che "consenta al professionista di tornare accanto al paziente". Ha inoltre ricordato come "anni fa negli ambulatori c'erano infermieri e personale amministrativo di supporto, oggi quasi del tutto scomparsi".

Il presidente del Sumai ha infine richiamato l'attenzione sulle "difficoltà di collegamento tra ambulatorio, ospedale e assistenza domiciliare, che creano diseguaglianze e richiedono un ascolto reale dei professionisti e un'azione immediata per rendere il servizio sanitario più efficiente".