Ucraina, Kiev trema a Zaporizhzhia: esercito arretra, Russia in pressing

(Adnkronos) -

L'Ucraina ripiega e lascia territorio alla Russia. La guerra è in una fase cruciale, la pressione delle forze di Mosca aumenta anche nella regione di Zaporizhzhia, dove il fronte si infiamma per l'offensiva degli invasori. Per un giorno, non è solo Pokrovsk a fare notizia nel bollettino quotidiano.

L'esercito ucraino si è ritirato da cinque villaggi nell'oblast di Zaporizhzhia dopo intensi combattimenti con le truppe russe. L'ordine di ritirarsi è stato dato dopo la "distruzione de facto di tutti i rifugi e le fortificazioni", secondo il resoconto del Gruppo meridionale delle forze armate ucraine, a seguito di intensi bombardamenti d'artiglieria. In precedenza era stata segnalata una penetrazione russa in questa sezione del fronte e l'esercito di Mosca aveva rivendicato la conquista di diverse località.

"La nostra attenzione principale in questo momento è sulla direzione di Pokrovsk e sulla regione di Zaporizhzhia, dove i russi stanno aumentando il numero e la portata degli assalti", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale. "La situazione lì rimane difficile, in parte a causa delle condizioni meteorologiche che favoriscono gli attacchi. Ma continuiamo a distruggere l'occupante, e ringrazio ognuna delle nostre unità, ogni guerriero coinvolto nella difesa delle posizioni dell'Ucraina", ha aggiunto.

La situazione nei pressi di Kupiansk è descritta come lievemente più favorevole alle truppi di Kiev. "Le nostre forze hanno ottenuto risultati lì, e questo è stato il modello nelle ultime settimane", ha detto il presidente sulla base delle informazioni fornite dal Comandante delle forze armate, il generale Oleksandr Syrskyi.

Zelensky deve gestire anche le ricadute di un'inchiesta su un caso di corruzione. Gli investigatori ucraini hanno accusato un importante alleato del presidente di aver orchestrato uno schema di corruzione da 100 milioni di dollari, circa 86 milioni di euro al cambio attuale. Timur Mindich avrebbe "deciso di arricchirsi illecitamente organizzando la commissione di reati in vari settori dell'economia ucraina", ha dichiarato in tribunale un procuratore dell'Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione (Sapo).

Nella giornata di lunedì l'Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) aveva annunciato di aver scoperto uno schema di corruzione nel settore energetico, con 100 milioni di dollari in fondi riciclati.

A luglio Zelensky, con l'appoggio del Parlamento ucraino, aveva tentato di ridurre l'indipendenza sia di Nabu che di Sapo con una legge che avrebbe ricondotto gli organismi sotto il controllo dell'ufficio del presidente. La mossa aveva scatenato una serie di proteste pubbliche in diverse città ucraine e dure critiche da parte dell'Unione europea, al punto da costringere la leadership ucraina a fare un passo indietro. Secondo il Kyiv Independent, che cita fonti nelle forze dell'ordine, l'indagine del Nabu su Mindich "è stato uno dei fattori che ha portato a un tentativo da parte delle autorità di eliminarne l'indipendenza".

Lunedì il Nabu ha condotto perquisizioni a Kiev in locali collegati a Mindich, rileva la testata ucraina, citando le stesse fonti, secondo cui Mindich era fuggito prima delle perquisizioni. L'indagine dell'ufficio anticorruzione verteva su importante schema di corruzione nel settore energetico, inclusa la compagnia statale di energia nucleare ucraina Energoatom: una fonte del Kyiv Independent ha confermato che si tratta dello stesso caso denunciato dal Nabu.