Alba si illumina di bianco per la lotta al cancro al polmone

La città di Alba aderisce alla campagna promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE, volta a sensibilizzare la popolazione sul cancro al polmone e sull’importanza della prevenzione.

Il 22 novembre molte città italiane, tra cui anche Alba, illumineranno i loro monumenti di bianco.

ALCASE Italia è la prima organizzazione italiana no-profit esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie: il cancro al polmone. La sua missione viene svolta con progetti di prevenzione, supporto e d’informazione ai malati ed iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi.