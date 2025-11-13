 / Attualità

Attualità | 13 novembre 2025, 14:58

Alba si illumina di bianco per la lotta al cancro al polmone

Il 22 novembre la città partecipa alla campagna nazionale di ALCASE per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno ai malati

La città di Alba aderisce alla campagna promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE, volta a sensibilizzare la popolazione sul cancro al polmone e sull’importanza della prevenzione. 

Il 22 novembre molte città italiane, tra cui anche Alba, illumineranno i loro monumenti di bianco.

ALCASE Italia è la prima organizzazione italiana no-profit esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie: il cancro al polmone. La sua missione viene svolta con progetti di prevenzione, supporto e d’informazione ai malati ed iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi.

