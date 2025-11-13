Ampia partecipazione alla visita in centro storico con l'Auser Cuneo che prepara nuove iniziative

La visita del Centro storico di Cuneo, effettuata mercoledì 12 novembre scorso da Auser Cuneo e vallate, ha visto la partecipazione di parecchie decine di persone.

L’interesse è stato molto alto, anche grazie alle spiegazioni fatte per illustrare l’evoluzione storica della nostra città e anche per incuriosire sugli usi e costumi del passato. La mattinata si è conclusa con la visita alla Chiesa di S. Croce, uno dei più ricchi esempi del Barocco locale. Ad introdurci fra i banchi di questo gioiello abbiamo avuto il Prof. Giovanni Cerutti, membro della Congregazione di S. Croce ed autore di parecchi scritti di carattere storico, il quale ha continuato ad attirare l’attenzione con numerosi dettagli di storia locale, sia sacra che no.

Le iniziative culturali che Auser Cuneo e vallate ha in cantiere prossimamente sono numerose.

Si inizia con l’undicesimo incontro dell’Auser presso la Casa del Quartiere Donatello, nel salone in cui si svolge l’ambulatorio medico-infermieristico dell’Auser.

Lunedì 24 novembre, dalle ore 16,00 alle ore 17,45 verrà presentato il libro di Nadia Benni dal titolo Lo sfregio 2065 , edito da Primalpe.

Un romanzo distopico, che presenta un futuro verosimile, tutt’altro che rassicurante, in cui le guerre ed il dissesto ambientale rischiano di mettere a rischio la vita sul pianeta.

L’entrata è libera e gratuita.

Giovedì 4 dicembre, alle ore 15, si andrà a visitare il Memoriale Divisione Alpina Cuneense (entrata libera, si può contribuire alle spese di gestione con una piccola donazione) presso la vecchia Stazione di Cuneo Gesso. La visita durerà due ore. La partecipazione è limitata ad un massimo di 40 partecipanti, per questioni organizzative. Per questo consigliamo di non aspettare troppo per dare l’adesione.

A seguire un aperitivo presso la vicina Birrovia.

Le iscrizioni, entro il 28 novembre , dovranno essere fatte presso la sede Auser di Cuneo (per consentire l’accesso al Memoriale e l’organizzazione dell’aperitivo), in Via Negrelli 7/b recandosi di persona o telefonando al 0171.601092 dal lunedì al venerdì ore 9-12.

In ultimo giovedì 18 dicembre, si visiterà il Cimitero di Cuneo, di nuovo in compagnia del Prof. Giovanni Cerutti. Sulle tombe monumentali che vi sono a Cuneo il Prof. Cerutti ha scritto un libro, edito da Primalpe, dal titolo Cuneo del silenzio. L’appuntamento è davanti all’entrata principale del Cimitero, alle ore 10.

Anche in questo caso l’entrata è libera e gratuita.